AZZURRI, Con Chiesa e Biraghi torna Benassi

Il ct Roberto Mancini ha diramato le convocazioni per lo stage di lunedi e martedì prossimi. Come già previsto ha chiamato anche Fabio Quagliarella vista la splendida forma. Dei viola convocazione scontata per Federico Chiesa e Cristiano Biraghi mentre torna a vestire l'azzurro dopo qualche tempo anche Marco Benassi che sicuramente ha convinto ancora di più il ct mercoledì, presente al Franchi durante Fiorentina-Roma. Il Ct ha convocato 32 calciatori: prima chiamata per il difensore del Parma classe ’99 Alessandro Bastoni, mentre tornano a varcare il cancello di Coverciano anche Nicolò Zaniolo (classe ’99) e i classe 2000 Sandro Tonali e Moise Bioty Kean. Non prenderanno parte al breve raduno gli azzurri che militano nei campionati esteri e i calciatori impegnati nei posticipi della 22ª giornata di Serie A (Frosinone-Lazio e Cagliari-Atalanta): unica eccezione il centrocampista cagliaritano Nicolò Barella, che deve scontare un turno di squalifica in campionato.