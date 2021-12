AYHAN, Salterà i viola per squalifica. Ferrari…

Ayhan non partirà insieme ai compagni per la trasferta di domenica contro la Fiorentina. Il difensore del Sassuolo, infatti, è stato espulso all’87’ nella gara contro la Lazio di mister Sarri. Ayhan, sul rinvio sbagliato di Consigli, si fa trovare leggermente fuori posizione. Muriqi si infila nello spazio e ad Ayhan non rimane altro che stenderlo vedendosi sventolare il rosso dall'arbitro Sozza. Da segnalare anche l’uscita, anzitempo, per infortunio dell’altro difensore di Dionisi Ferrari.