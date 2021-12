AVV. SALERNITANA, Penso che arriverà la proroga

"Penso che si deciderà per il prosieguo del campionato per la Salernitana". Ospite di SeiGranata, l'avvocato Eduardo Chiacchio, legale della Salernitana, ha detto la sua sui prossimi passi del caso che agita le acque del massimo campionato: "Ha avuto i consensi di tutta la Lega Serie A e questo è un passaggio fondamentale. Con un po' di tolleranza, la soluzione migliore sarà quella di far proseguire il campionato, altrimenti il campionato non sarebbe regolare. Credo ci siano gli elementi per poter concedere questa proroga e non sarebbe la prima volta anche con termini perentori".