Tramite le sue pagine ufficiali di comunicazioni, ATF, sigla dietro cui si cela l'Associazione dei Tifosi Fiorentini, ha rivelato che per il Derby dell'Appennino, la sfida di lunedì alle ore 12.30 tra Bologna e Fiorentina, sono già state superate le 2000 presenze per il settore ospiti. Il Dall'Ara, insomma, sarà colorato in parte anche di viola.