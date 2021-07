ATALANTA, Striscione tifosi: "Percassi non sbagliare"

(ANSA) - BERGAMO, 24 LUG - "Abbonamenti, amichevoli, mercato. Perca$$i non sbagliare, c'è una città da rispettare". Così si legge - con le due esse del cognome del presidente, Antonio Percassi, scritte col simbolo del dollaro - su uno striscione affisso dal gruppo di tifosi dell'Atalanta denominato "Animal Kingdom" sulla recinzione del Centro sportivo dell'Atalanta a Zingonia, a Ciserano (Bergamo). Un evidente riferimento polemico all'assenza di campagna abbonamenti, ovvero ai rimborsi di quelli non usufruiti nella seconda metà della stagione 2019-2020, ai test estivi finora a porte chiuse (annullati quelli col Modena del 23 luglio e con la Pergolettese di domani, restano il Pordenone il 31 luglio allo stadio e il West Ham a Londra il 7 agosto) e alle operazioni relative ai giocatori, con Gollini in uscita al Tottenham e Romero in procinto di raggiungerlo, col solo ingresso del portiere Musso. (ANSA).