ATALANTA, La Fiorentina inaugurerà il Gewiss finito

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta ha chiesto di giocare le prime tre partite in trasferta per completare i lavori al Gewiss Stadium. Alla quarta il sorteggio ha messo di fronte alla Dea proprio la Fiorentina che dunque sarà di scena a Bergamo e inaugurerà lo stadio con i lavori completati. Il club nerazzurro ha fatto un post per sottolineare il ritorno a casa "Welcome back home. Ci vediamo a settembre".