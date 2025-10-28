Atalanta e Milan non si fanno male: a Bergamo la gara finisce 1-1

Atalanta e Milan pareggiano 1-1 alla New Balance Arena di Bergamo nel secondo anticipo della 9a giornata di Serie A. Il Milan parte forte e sblocca il match al 4’ con Ricci, al primo gol in rossonero, favorito da una deviazione che inganna Carnesecchi. L’Atalanta reagisce e trova il pari nel finale del primo tempo con Lookman, anche lui alla prima rete stagionale. I bergamaschi perdono però De Roon per infortunio muscolare, mentre nella ripresa il Milan deve rinunciare a Gimenez.

Allegri inserisce Nkunku per Leao e sposta Loftus-Cheek più avanti, ma i rossoneri non riescono a tornare in vantaggio. L’Atalanta cala d’intensità nel finale e si accontenta del punto. Per il Milan è il secondo pareggio di fila, per l’Atalanta il settimo in campionato, a conferma di un rendimento discontinuo per entrambe.