ATALANTA, Biglietti per sfida ai viola in vendita dal 6/9

L'Atalanta, tramite il suo sito ufficiale, ha reso note le modalità e le tempistiche con le quali sarà possibile acquistare i biglietti per la sfida contro la Fiorentina in programma sabato 11 settembre al Gewiss Stadium alle 20:45. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Si informano gli sportivi interessanti che dalle 10 di lunedì 6 settembre saranno a disposizione i biglietti per assistere alla partita Atalanta-Fiorentina in programma sabato 11 settembre al Gewiss Stadium di Bergamo con inizio alle 20.45.

FASI DI VENDITA

I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

1) Prelazione abbonati alla Serie A 2019/20: dalle 10 del 6 alle 23 del 7 settembre;

2) Vendita libera: dalle 10 dell’8 alle 20.45 dell’11 settembre.

*TARIFFE RIDOTTI

– Under 18

– Over 65

– Donna

– Invalidi oltre 75% (valida per i soli abbonati 2019/20 a tariffa ridotta “invalidi”)

TARIFFA UNDER 6

La Tariffa Under 6 NON sarà attiva per la partita Atalanta-Fiorentina.

TARIFFA UNDER 14

La Tariffa Under 14 NON sarà attiva per la partita Atalanta-Fiorentina".