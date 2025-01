ASTORI, Avrebbe compiuto 38 anni oggi. Il ricordo del club

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Avrebbe compiuto oggi 38 anni Davide Astori, compianto capitano della Fiorentina scomparso drammaticamente nella notte del 4 marzo 2018 a Udine, nell'hotel Là di Moret che accoglieva la squadra allora allenata da Pioli in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese poi rimandata a causa di ciò che accadde nella notte. Per ricordarlo, il club viola sui propri social ha condiviso una foto del difensore con la fascia da capitano e con accanto un cuore viola, per non dimenticare un calciatore che viene celebrato ogni partita al Franchi al momento delle formazioni.