ARTHUR, Restare a Firenze? Non dipende solo da me

© foto di Federico De Luca

Arthur, centrocampista brasiliano in forza alla Fiorentina, è stato intervistato da Sky che ha condiviso altre parole: "La Fiorentina lo scorso anno ha fatto una bellissima stagione, è arrivata in finale di Coppa Italia e in finale di Conference League. Mi ha convinto mister Italiano, abbiamo parlato tanto. Lui è bravissimo, poi l'ho conosciuto qui in allenamento e posso dirlo: è matto, ma è un fenomeno. Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta, anche per la mia compagna: Firenze è una città bellissima, troppo bella, si mangia benissimo. Ai brasiliani piace la carne, qui c'è la fiorentina".

Ti piacerebbe restare a Firenze?

"Sono molto contento, ma è una scelta che non dipende da me. Sono di proprietà della Juventus, non dipende solo da me. Quello che posso dire è che mi trovo molto bene a Firenze".