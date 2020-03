ARIATTI, Nuova vita da agente: ecco come e perché

L'ex Fiorentina Luca Ariatti in una lunga intervista a TuttoMercatoWeb.com ha spiegato come è nata la volontà di diventare agente e fondare la “Luca Ariatti Sport Management”: "Nel corso dei miei ultimi anni da calciatore, avevo già iniziato un percorso manageriale in università, volevo fare l’agente fino a quando non ho svolto l’esame per poter esercitare la professione. C’era già l’alternativa. Ecco perché ho smesso da giovane (33 anni, ndr), fermandomi a un buonissimo livello così da poter sfruttare il mio nome. Certo, avrei potuto fare qualche anno in più ma, oggi, quella scelta drastica mi sta privilegiando". Poi spiega come vede il ruolo del procuratore tra 10 anni: "Sempre più manager dalla componente strategica, dalla visione lungimirante, dal tempismo preciso e dall’elasticità mentale moderna. C’è ancora un po’ di vecchio stile in Italia, le nuove leve che stanno venendo fuori mostrano invece un alto profilo manageriale. Come in Europa avviene da anni. L’Olanda esporta i suoi calciatori da tempo, l’Italia ha appena iniziato a farlo".