ARGENTINA U23, Giuliano Simeone: "Coesisto con Beltran"

L'ultimo di una dinastia discretamente vincente e sportiva: anche Giuliano Simeone parteciperà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, con la Nazionale Under 23 dell'Argentina. Figlio del Cholo e fratello del Cholito, Giuliano è un classe 2002 e gioca all'Atletico Madrid.

Parlando al quotidiano argentino Olé, Giuliano ha raccontato tutto il suo stupore nel ricevere l'inaspettata chiamata: "Sono rimasto molto sorpreso. Poter andare anche alle amichevoli pre-olimpiche era il mio sogno, ma mi ha colto di sorpresa comunque perché non pensavo a quello, ma alla vita di tutti i giorni con l'Alavés. È stata una soddisfazione enorme perché era un sogno che avevo da molto tempo. Mi ha chiamato Pablo (Blanco, preparatore fisico). Ho ricevuto un suo messaggio in cui mi diceva che aveva chiamato la Nazionale Under 23 e quando l'ho letto ho spalancato gli occhi. Dopo aver saputo che l'idea era che giocassi le amichevoli con il Paraguay e che dovevo presentarmi allo stadio con la squadra ero super orgoglioso e molto felice. Ho chiamato tutti: mia mamma, mio ​​papà, i miei fratelli... Erano tutti molto felici".

L'arrivo di Julian Alvarez in gruppo, che dovrebbe formare la coppia d'attacco titolare con Lucas Beltrán, lo costringe a moltiplicare gli sforzi per guadagnarsi un posto: "In che ruolo giocherei? Ovunque! Ovunque mi metteranno, darò il massimo. La verità è che mi piace giocare di più esterno, come se fossi un'ala. Penso che Beltrán sia più giocatore d'area e Julián, là fuori, possa scendere di più per ricevere palla. Ma entrambi hanno la capacità di adattarsi. Nel mio caso, ovunque devo giocare, gioco, eh", ha aggiunto ridendo.