ARGENTINA, Nico titolare, Quarta no. Beltran out

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, STIRAMENTO PER CHRISTENSEN. SU NZOLA... Non ha preso parte all'incontro di questa sera Oliver Christensen per via di un infortunio durante il riscaldamento iniziale. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il portiere danese ha subìto uno stiramento al quadricipite femorale che lo... Non ha preso parte all'incontro di questa sera Oliver Christensen per via di un infortunio durante il riscaldamento iniziale. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il portiere danese ha subìto uno stiramento al quadricipite femorale che lo... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Con la sosta delle nazionali, Vincenzo Italiano lavora a ranghi ridotti con i calciatori rimasti a disposizione. Oggi, la Fiorentina svolge una seduta d'allenamento al Viola Park alle 11, proiettendosi piano piano verso la sfida della ripresa, in programma lunedì... Con la sosta delle nazionali, Vincenzo Italiano lavora a ranghi ridotti con i calciatori rimasti a disposizione. Oggi, la Fiorentina svolge una seduta d'allenamento al Viola Park alle 11, proiettendosi piano piano verso la sfida della ripresa, in programma lunedì... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 ottobre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi