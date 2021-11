ARGENTINA, Convocato il Papu Gomez. Ma Nico...

Comincia a cautelarsi l'Argentina in previsione di un sempre più probabile forfait di Nicolas Gonzalez, ancora positivo al Covid-19 (come riportato anche da Firenzeviola.it nella giornata di oggi - LEGGI QUI). Come ha fatto sapere in questi minuti la Federazione argentina è stato convocato in Nazionale maggiore l'attaccante del Siviglia Alejandro Gomez, il Papu, anche se per adesso Gonzalez resta tra i convocati. Ma è chiaro che tutto lascia pensare che l'ex Atalanta sia stato chiamato in previsione di una rinuncia da parte del numero 22 viola. Maggiori certezze arriveranno forse già domani.

#SelecciónMayor El futbolista de @SevillaFC, Alejandro Gómez, se suma a la convocatoria para la doble fecha del mes de noviembre. pic.twitter.com/2sXiFCfjaJ — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 7, 2021