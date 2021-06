ARGENTINA-CILE, Formazioni: Quarta contro Pulgar

Alle ore 23, nel programma della Copa America, scendono in campo Argentina e Cile. In campo due viola negli undici ufficiali, da una parte Martinez Quarta e dall'altra Pulgar. Fuori dai titolari Pezzella, c'è invece l'obiettivo Nico Gonzalez (in foto) nel tridente albiceleste.

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Montiel, Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, L. Martinez, N. Gonzalez.

Cile (4-4-2): Bravo; Isla, Medel, Maripan, Mena; Pulgar, Vidal, Aranguiz, Meneses; Vargas, Palacios.