ARGENTINA, Ancora campione: Colombia battuta, festeggiano Nico e Quarta

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo i grandi problemi di ordine pubblico che hanno ritardato di più di un'ora il fischio d'inizio, l'Argentina batte la Colombia e si conferma sul trono del Sudamerica. La Seleccion, con una rete del solito Lautaro Martinez, piega la Colombia ai supplementari nella finale di Miami e vince la seconda Copa America di fila.

Grande impatto sulla gara per Nico Gonzalez, subentrato al 65' al posto di un acciaccato Messi. Il 10 della Fiorentina ha agito largo a sinistra, segnando una rete non convalidata per fuorigioco di un compagno e facendo una ghiotta sponda di testa in area a pochi minuti dal 90', non raccolta dai suoi compagni. Mentre a inizio supplementari sfiora il gol dopo una bella palla servitagli da De Paul.

Per Martinez Quarta nessun minuto, ma i due viola si confermano campioni del Sudamerica dopo il successo del 2021.