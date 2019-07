ARBITRI, Rizzoli riconfermato designatore CAN A

A Roma si è riunito il Comitato nazionale AIA per deliberarer le nomine degli organi tecnici nazionali e i presidenti regionali per la stagione 2019/20. Riconfermati Nicola Rizzoli alla CAN A con Gava, Stefani e il promosso Giannoccaro (come coordinatore tra A e B), Emidio Morganti con Brighi e Di Fiore alla CAN B e Matteo Trefoloni alla CAN D mentre l'unica novità è alla CAN PRO dove il nuovo responsabile sarà l'ex internazionale Antonio Damato al posto proprio di Giannoccaro.