Aquilani si commuove parlando di Barone: "Avevamo un rapporto speciale"

Alberto Aquilani ricorda Joe Barone e quasi si commuove. Nella sua intervista a Cronache di Spogliatoio, l'ex allenatore della Fiorentina Primavera ha raccontato il suo rapporto con il direttore generale scomparso poco più di un anno fa: "Per me questo è un tasto dolente perché si era creata veramente una magia tra noi, la Fiorentina Primavera e la dirigenza tra cui in particolar modo Joe Barone che era innamorato di quella squadra. Avevamo un rapporto incredibile.

Ho perso un punto di riferimento, non solo un direttore sportivo o un uomo di calcio legato al mio lavoro, era un punto di riferimento anche per la vita privata. Di cose belle ne posso raccontare tante ma quando riportavamo a casa un trofeo, ricordo i suoi occhi: era come se avesse vinto la prima squadra. Mi diceva sempre di continuare sempre per la mia strada anche quando i risultati non arrivavano e questo mi dava forza perché significava che il direttore generale aveva fiducia in me".