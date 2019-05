ANT, Sabato raccolta fondi all'Artemio Franchi

I volontari di Fondazione ANT saranno presenti ai tornelli dello stadio Artemio Franchi di Firenze in occasione della partita di campionato Fiorentina-Milan, in programma il prossimo 11 maggio alle 20.30, per distribuire tra i tifosi, in cambio di un’offerta libera,un cuore viola con il logo e il codice fiscale ANT utile, in questo periodo di dichiarazione dei redditi, per destinare il 5x1000 alla Fondazione. I volontari saranno facilmente riconoscibili perché indosseranno una maglietta bianca con i loghi di Fondazione ANT e della Fiorentina, a testimonianza del legame tra le due realtà del territorio. Un sodalizio, quello tra ANT e Fiorentina, che proprio il capitano viola German Pezzella ha rinnovato di recente, prestando con grande generosità il proprio volto per la campagna che invita i cittadini a diventare volontari della Fondazione. Tutti i fondi raccolti durante la partita saranno destinati a sostenere il servizio di assistenza medico specialistica domiciliare che ANT offre gratuitamente ai malati di tumore e alle loro famiglie e i progetti di prevenzione oncologica sempre gratuiti portati avanti dalla Fondazione a Firenze, Prato e Pistoia.