ANSA, Beccaglia: "Quante molestate nel silenzio?"

"Quello che è accaduto a me è una cosa che non è accettabile e non si deve ripetere". A dirlo all'ANSA è Greta Beccaglia, giornalista di Toscana TV vittima di molestie in diretta TV appena terminata la partita di Empoli di ieri. "E' stata ripresa in diretta tv perché io ero a lavorare. Ma purtroppo, come sappiamo, tali molestie avvengono ad altre donne a telecamere spente cioè senza che nessuno venga a saperlo. Non può succedere e non deve accadere, tanto più che proprio i calciatori erano scesi in campo mostrando il simbolo della Giornata contro la violenza sulle donne".

Poi aggiunge: "Sto ricevendo molti messaggi di solidarietà da parte di tifosi e persone comuni, ma anche da parte di personaggi noti che hanno un'influenza molto importante sull'opinione pubblica e questa è una reazione generale molto positiva. Tuttavia vicende come questa non devono mai più accadere".