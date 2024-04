ANGELONI, Vincere trofei non è l'obiettivo della Primavera

Fonte: Radio Bruno

Il giorno dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia di categoria contro il Torino, il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni ha commentato così il successo della formazione Primavera allenata da Daniele Galloppa: "Vincere è sempre bello ma non è la nostra missione principale, che rimane quella di portare i calciatori dalla Primavera in prima squadra. La coppa di ieri ha un significato diverso e la dedichiamo a Barone e alla sua famiglia. Il nostro Dg credeva tanto nel settore giovanile e lavorava per quello in continuazione.

La partita di ieri? I rigori sono storia a parte ma abbiamo meritato di vincere. Potevamo portare in campo Comuzzo, Amatucci o Kayode, invece abbiamo giocato con solo due 2004 in campo. Non sarebbe stato giusto e così abbiamo giocato con una squadra che, nel complesso, aveva sette anni di esperienza in più rispetto alla nostra, un dettaglio che in Primavera può fare la differenza".