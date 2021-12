ANDREAZZOLI, Ringrazia la cronista per il suggerimento

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "E' un messaggio a tutte le giornaliste tv che si occupano di calcio". Provando ad andare oltre il caso Greta Beccaglia, la serie A sa proporre anche gesti di omaggio alla competenza delle donne che seguono il campionato, come quello reso ieri da Aurelio Andreazzoli a Barbara Cirillo, bordocampista di Dazn. Il siparietto tv ha spiazzato anche la protagonista involontaria: il tecnico dell'Empoli, nell'intervista del dopo partita, l'ha pubblicamente ringraziata per il 'consiglio' di impiegare Henderson come trequartista e non Di Francesco. "Me ne avevi parlato prima - le parole del tecnico - ma io avevo fatto diversamente: poi ho cambiato ripensando a quel che mi avevi detto, e la partita ha preso un'altra direzione". Ovvero da 2-0 per il Torino a 2-2. "Quello di Andreazzoli e' stato un messaggio positivo", dice Cirillo all'ANSA. "Non ci dovrebbe essere differenza se di fronte a un allenatore c'è un uomo o una donna: personalmente, quando faccio una domanda non mi capita mai di pensare 'oddio, sono una donna e magari sbagliooo'. Anche dall'altra parte il rispetto deve essere lo stesso: e' questa la bellezza dell'episodio di ieri. So che Andreazzoli in qualche modo scherzava, non ha rimontato grazie a me: ma in quel momento ha fatto qualcosa di piu', ha dato peso a quel che diceva una giornalista. E ha chiesto il mio parere" (ANSA).