Ancora Kean: "Credo in questo club, credo in Firenze. Ora tiriamo fuori le palle"

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio col Bologna. Queste le sue parole: "Si riparte da qui, cercando di spingere sempre di più. Dovevamo impattare più velocemente la partita nel primo tempo, ci siamo svegliati tardi e non va bene. Io però credo in questa squadra, credo nella società, credo in Firenze. Ora sta a noi tirar fuori le palle".