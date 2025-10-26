Ancora Di Vaio: "I viola hanno una grande squadra, gli portiamo grande rispetto"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha presentato così a Sky Sport il derby dell'Appennino in programma alle ore 18 contro la Fiorentina: "Il calendario così fitto non ti dà tempo per pensare a quella che è la classifica. Noi siamo concentrati e portiamo grande rispetto per questa gara e questa Fiorentina. Nonostante la classifica molto difficile, i viola hanno una grande squadra e giocatori importanti".

Su Fabbian titolare: "Fabbian è un giocatore per noi troppo importante, oltre a essere un ragazzo che lavora benissimo tutti i giorni. Porterà questa sua intensità in campo anche oggi, ha voglia di togliersi qualche soddisfazione. Speriamo faccia una grande gara".

Sulle condizioni di mister Italiano: "Il mister sta meglio, speriamo che noi prossimi giorni possa esserci. Abbiamo voglia di riabbracciarlo".