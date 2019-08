ANCELOTTI, Gol di Firenze nato da rigore inesistente

Nella conferenza di presentazione della sfida Juventus-Napoli, Ancelotti è tornato sul centrocampo azzurro schierato a Firenze e sul rigore viola che, secondo il tecnico non c'era... Ecco le sue parole: "A tre abbiamo giocato gli ultimi 10', ma per difendere bassi. Se vuoi pressare alto non puoi giocare a tre. E' rimasto il sapore della vittoria, su un campo ostico, con delle difficoltà evidenziate dai tre gol subiti ma che sono nati da un rigore che non aveva modo di esistere e da un angolo in cui siamo mancati difensivamente".