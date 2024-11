AMRABAT, Regala la vittoria al suo Fenerbahce al 112'

Nella giornata di ieri il Fenerbahce ha battuto il Trabzonspor in trasferta per 3-2. A regalare la vittoria alla propria squadra è stato Sofyan Amarabat, centrocampista passato dalla Fiorentina ai turchi proprio nell'ultima estate per 2 milioni di prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 13 più 3 di bonus. Il marocchino è andato in gol al dodicesimo minuto di recupero della gara di campionato innescando l'esultanza comprensibilmente sfrenata dei suoi compagni di squadra e dei tifosi al seguito dei gialloblu.