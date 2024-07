AMRABAT, L'acquisto viola più costoso di gennaio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

In pieno calciomercato estivo, il portale Transfermarkt.it ha stilato una graduatoria relativa agli acquisti più costosi della sessione di mercato invernale per ogni club di Serie A. In questa speciale classifica, la Fiorentina si trova al sesto posto con una spesa pari a 19,5 milioni di Euro. Il calciatore acquistato è Sofyan Amrabat che, nel gennaio del 2020, passò dal Verona al club gigliato. Primato che spetta alla Juventus invece con l'acquisto, dalla Fiorentina, di Dusan Vlahovic.

I bianconeri nell'inverno del 2022 versarono 83,5 milioni nelle casse dei viola. Secondo gradino del podio per Lucas Paquetà del Milan. I rossoneri lo prelevarono dal Flamengo nel gennaio del 2019 per 38,4 milioni. Mentre terzo posto per Eriksen, pagato dall'Inter 27 milioni nell'inverno del 2020.