AMRABAT, Grazie Verona: con voi viaggio incredibile

Sofyan Amrabat, è stato premiato da società e tifoseria nel concorso "Cuore Gialloblù" e il giocatore, che lascia Verona per la Fiorentina, sui social ha voluto rivolgere un saluto affettuoso a tutti, da Juric e i compagni di squadra ai tifosi appunto. Ecco il suo post su Instagram:

"Sono realmente onorato e veramente commosso per essere stato scelto come giocatore dell’anno dai tifosi dell’Hellas Verona FC. Quest’anno è stato un viaggio incredibile!!! Un ringraziamento speciale a tutte le persone che mi hanno aiutato a mostrare il meglio di me stesso in questa stagione: i miei compagni di squadra con i quali ho condiviso momenti fantastici, il mio allenatore Ivan Juric per la fiducia che mi ha dato dal primo giorno, non solo come un allenatore, ma anche come un padre calcistico! E per ultimo ma non meno importante: l’amore travolgente e il calore ricevuto dai tifosi, l’esercito dell’Hellas, che fin dalla prima partita sono stati ineguagliabili e già lo so che mi mancherete. Non vi dimenticherò mai! Fino a che non ci ritroveremo di nuovo..."