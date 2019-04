AMORUSO, Dispiaciuto per la situazione dei Rangers

10 punti di penalizzazione e club in amministrazione controllata. I Glasgow Rangers, storico club scozzese, rischiano grosso a causa di problemi economici e per parlare di questa difficilissima situazione, Tuttomercatoweb.com ha contattato Lorenzo Amoruso. Ora nello staff mercato di casa Fiorentina, è stato una vera e propria bandiera dei Gers e parla della situazione con profonda amarezza. "Non me lo sarei mai immaginato -esordisce-; ai miei tempi era davvero un club grande e glorioso, non avrei mai pensato che avrebbe avuto certi problemi. Sono dispiaciuto, fortemente, perché è la società con cui ho giocato più a lungo. Spero e credo che, con tutti i tifosi che ha nel mondo, un club come i Rangers non falliscano mai ed auspico che arrivi a breve una soluzione".