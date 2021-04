AMARCORD, Quel 5-0 dei viola alla Juventus nel '41

Domenica la Fiorentina sfiderà al Franchi la Juventus in una partita dall'importanza capitale per il tifo viola che da casa spingerà i suoi calciatori. La Nazione in edicola ricorda un po' di vittorie del club gigliato. La prima è del 4 maggio di 80 anni fa quando rifilò un sono 5-0 ai rivali dominando in modo netto. Ad aprire le marcature fu Romeo Menti che era andato a segno anche nel 3-2 del '41. Il 4 maggio però non è una data che gli porta fortuna visto che, nel '49, perse la vita nella tragedia di Superga.