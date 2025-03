Altro problema per Arkadiusz Milik, stavolta muscolare. Stagione finita?

Arkadiusz Milik si è fatto male di nuovo. La sfortuna continua ad accanirsi sull'attaccante della Juventus che a questo punto difficilmente potrà mettere piede in campo in questa stagione, nonostante il club bianconero avesse valutato nel polacco l'alternativa a Vlahovic in stagione (questo era stato uno dei motivi che ha portato poi alla cessione di Moise Kean).

Come riporta La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi la punta è stata avvistata al JMedical per nuove visite del caso e non si tratterebbe di problemi al ginocchio operato in due occasioni nel 2024 ma di un altro guaio stavolta a livello muscolare. Difficile quantificare i tempi del recupero ma il rischio, scrive sempre il quotidiano, è che il calciatore chiuda la stagione 2024-2025 senza nessuna presenza all'attivo.