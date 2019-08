ALTAFINI, I test estivi non contano. Ricordo la Viola...

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport l'ex attaccante Josè Altafini ha commentato l'utilità delle amichevoli estive raccontando anche un aneddoto legato alla Fiorentina: "Quando ero al Napoli, andammo a giocare un’amichevole col Viareggio e finì in goleada, mentre la Fiorentina pochi giorni prima sullo stesso campo aveva pareggiato 0-0. Lo scudetto però non lo vincemmo noi, ma la Fiorentina... I test estivi non contano, guardate il Barcellona: le ha vinte tutte e poi ha perso la prima di Liga con l’Athletic senza riuscire a segnare"