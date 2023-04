ALBERTOSI, Mai come quest'anno è doveroso sognare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex portiere viola Enrico Albertosi, intervenuto ai microfoni del Brivido Sportivo, ha parato così di Pietro Terracciano: "Merita fiducia. In più situazioni ha salvato la viola, dimostrando di essere degno di elogi. Cerofolini? Sarà importante per lui farsi trovare pronto qualora venisse chiamato in causa".

Sui centrocampisti: "Il centrocampo è cresciuto di condizione fisica, a partire da Amrabat. Si sta ritagliando un ruolo importante anche Mandragora. Bonaventura ha la saggezza per gestire gioco e tempi. La Fiorentina è in ottime mani, considerando anche il rientro di Castrovilli".

Sugli attaccanti: "L'esplosione di Cabral e Jovic è stata fondamentale. Hanno iniziato a segnare con regolarità, dimostrando di poter vestire questa maglia prestigiosa".

Su Italiano: "Italiano ha idee nuove e valide. Quest'anno ha avuto molte difficoltà, a causa anche dei numerosi impegni, ma se la squadra adesso sta facendo bene è merito anche suo. Firenze è una piazza difficilissima, servono nervi saldi e pazienza, perché dopo due risultati negativi ti saltano addosso".

Su campionato e coppe: "Dopo la Cremonese, in Coppa Italia, c'è la finale e quelle sono partite imprevedibili. In Conference il percorso è più lungo, ma con l'uscita di squadre importanti come Lazio e Villarreal, la Fiorentina è tra le favorite e mai come quest'anno è possibile e doveroso sognare. Settimo posto? Finché la matematica non la condanna, la Fiorentina deve crederci".