AIA, 3 arbitri e 2 assistenti ammessi in ruolo per Var

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Tre arbitri e due assistenti Vmo (Video match official) sono stati ammessi nel ruolo Can per la stagione 2023/2024 al termine di un corso di qualificazione svoltosi a Lissone. Lo rende noto l'Associazione italiana arbitri (Aia), informando che si tratta degli arbitri Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, Francesco Meraviglia di Pistoia e Giampiero Miele di Nola e degli assistenti Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore. Le prove hanno riguardato i quiz sul regolamento e sul protocollo di intervento VAR. Successivamente si sono svolte le prove pratiche nella postazione Var di Lissone, in cui sono stati simulati interventi legati a dinamiche tecniche e disciplinari. In tale occasione è stata valutata la precisione valutativa, la tempistica di azione e la modalità comunicativa con l'arbitro sul terreno di giuoco.

La Commissione d'esame era composta dal presidente. Stefano Archinà, dai componenti Matteo Trefoloni, Gianluca Rocchi, Andrea Gervasoni, e dal segretario Marco Falso. Dopo la recente integrazione di cinque arbitri che, come da tegolamento, avevano già maturato i necessari requisiti di esperienza - Massimiliano Irrati di Pistoia, Lorenzo Maggioni di Lecco, Daniele Paterna di Teramo, Marco Serra di Torino, Paolo Valeri di Roma -, con le nuove ammissioni viene così completato l'organico dei Vmo a disposizione della Can per la stagione 2023/2024. (ANSA).