AGOSTINELLI, Viola si è sentita troppo brava sull'1-0

A commentare i temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Andrea Agostinelli. Ha parlato così della sconfitta di ieri contro l'Udinese.

Un pensiero sul secondo ko di fila della Fiorentina?

"Da fuori non è semplice farsi un'idea. Per me tutta questa giostrina che si è fatta attorno alla Viola giornata dopo giornata non vorrei che sull'1-0 si siano sentiti troppo sicuri. L'autostima serve, ma devi rispettare gli avversari. Si è sentita forse troppo brava dopo l'1-0. C'è stata un po' di presunzione".