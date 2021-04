AGOSTINELLI, Viola attesa da tutti gli sportivi italiani

Andrea Agostinelli, allenatore ed ex giocatore tra le altre dell'Atalanta, è intervenuto per analizzare la sfida di domenica contro la Fiorentina e non solo. Queste le sue dichiarazioni: "La Dea ha solo un aggettivo ed è la parola straordinaria. La Fiorentina è aspettata da tutti gli sportivi italiani a livelli competitivi, manca a tutti perché era una delle sette sorelle. Io vorrei rivedere la squadra vera che lotta per entrare in Champions League, io ero presente sul fuorigioco di Klose all'Allianz Arena. La Fiorentina ha simpatie in Italia, ma non riesce mai a fare questo scatto, questo passo. Il gap si colma investendo e lavorando bene. Credo che il raggiungimento degli obiettivi non si faccia facendo e disfacendo tutto, la viola è una squadra che sta sempre nella parte destra della classifica. Deve prendere giocatori bravi, essere razionale nei momenti di difficoltà e non farsi prendere dalla depressione o dagli entusiasmi. So l'amore che ha la gente per la propria squadra, ma si deve ripartire da zero. I giocatori non si può dire che non li abbia, ma qualcosa si è sbagliato. La Fiorentina ha gente competente, non capisco come non si riesce a fare lo scatto di lottare quantomeno per l'Europa League. Capisco la mancanza di pubblico che vale per tutti, mi sembra abbia anche un presidente a cui vogliono bene... Non lo so, chissà. Qualcuno ha deluso le aspettative, ma io mi porto questo punto interrogativo perché i viola devono stare sempre nei primi 7 posti in Serie A. L'unica cosa che possono aver sbagliato gli allenatore degli ultimi anni è essersi accontentati della campagna acquisti. Io quando leggo il nome di Sarri sono fiducioso perché probabilmente ha la forza di far comprare giocatori più importanti alla società. Due nomi da Atalanta e Fiorentina spendibili per il futuro? Vlahovic è un giocatore di grande futuro per le caratteristiche fisiche del calcio di questa era. Dell'Atalanta prendetemene uno perché sono fuori categoria a volte".