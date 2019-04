AG.AMAURI, Rossi felice, a giugno priorità ai viola

Ernesto Bronzetti, procuratore di Amauri, è intervenuto a SkySport per fare il punto sulla situazione dell'italo-brasiliano: "Amauri ha tanto entuasiasmo, ancora non ha fatto gol anche se nella prima partita ne ha fatto mezzo. Delio Rossi, col quale ho parlato pochi giorni fa, è contentissimo del ragazzo. Il futuro? Abbiamo un contratto di sei mesi, nel calcio non si sa mai anche se la Fiorentina ha la priorità visto che è la squadra che gli ha dato fiducia. A giugno sentiremo prima la Fiorentina e poi eventuali altre squadre"