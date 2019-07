AG. PANDEV, Consiglierei Marchisio alla Fiorentina

Leo Corsi, agente di Goran Pandev, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ai margini dell'evento Premio Fair Play Menarini e dopo aver parlato del suo assistito si è lasciato andare anche ad un consiglio per Marchisio, di cui in passato è stato procuratore: "Pandev chiuderà la carriera a Genova, è un motivo d'orgoglio. Da poco ha ottenuto la cittadinanza italiana, ormai è un italiano a tutti gli effetti. A Genova ha trovato una seconda casa, ha fatto grandi stagioni. Non ha voglia di smettere (ride, ndr). Rocco Commisso? È passionale e il calcio ha bisogno di passione, le prime mosse sono molto giuste. Se tiene Chiesa è giù un primo acquisto. Poi si parla di De Paul, ha fatto un grande campionato. Vediamo, la Fiorentina ha bisogno di rifondare. Per ora nomi non ne escono ma vedremo il mercato che faranno. Secondo me si stanno muovendo a fari spenti, ma sono fiducioso​​​​. Cosa farà l mio ex assistito Marchisio? Non ho idea, l'ho sentito molto l'anno scorso. Mi sono anche impegnato a fare qualcosa per lui. Siamo in buoni rapporti, spero abbia risolto il problema al menisco. È un grande giocatore. Spero abbia risolto il suo problema, lo consiglierei ad una squadra come la Fiorentina".