AG. MANDRAGORA, Contratto diverrà un argomento

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Stefano Antonelli, procuratore di Rolando Mandragora, ha parlato ai microfoni di TuttomercatoWeb.com. Tra le varie domande, è stato affrontato anche il tema del suo assistito, recentemente rientrato da un infortunio, con il contratto in scadenza nel 2026. Ecco le sue parole:

"Rolando ha dimostrato un carattere incredibile, è tornato in campo a soli 35 giorni dall'intervento al menisco e lo ha fatto bene. Alla Fiorentina c'è molta concorrenza, è vero, ma questo significa che la squadra è importante. Hanno tanti giocatori di qualità e vari protagonisti in mezzo al campo. Quando è rientrato, Palladino gli ha dato subito una maglia. Essendo impegnati su tre fronti, ci sarà spazio per tutti, e l’alternanza è normale. Il discorso sul contratto è un dettaglio al momento, non lo stiamo affrontando. Diventerà importante più avanti, ora lui deve concentrarsi solo sulla Fiorentina."

Antonelli ha poi dato una panoramica sulla Serie A, partendo proprio dalla Fiorentina:

"La Fiorentina sembrava in difficoltà, ma poi ha preso il via. L'Atalanta sta andando molto bene, come sempre, e se continua così fino a marzo, bisogna considerarla seriamente per tanti obiettivi. Il Bologna ha ripreso la marcia, Italiano ci ha messo un po' a trovare la giusta strada, ma ora il cammino è magnifico. L'Udinese ha iniziato alla grande, è una squadra viva con tanti talenti. Dietro ci sono Lecce, Venezia, Verona e Genoa che stanno faticando. Il calcio italiano forse non ha più la qualità di un tempo, ma a livello internazionale continuiamo a fare la nostra parte."