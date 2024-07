AG. KAYODE, Sta bene a Firenze e vuole vincere in viola

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Andrea Ritorni, scopritore e agente di Michael Kayode, ha parlato del giocatore della Fiorentina raccontando: "L'ho rivisto ieri dopo le vacanze e mi ha impressionato per la massa muscolare ha messo su. Io nella finale di Atene avrei fatto giocare sia lui sia Dodo. Mike sa fare sia il quinto sia il terzo di difesa, per me è un ruolo in cui si può esprimere bene anche se rimane un po' legato alla posizione. Ma nulla vieta di sovrapporsi partendo da dietro.

Vedrete che Pradè saprà accontentare Palladino. Kayode non è andato con la Nazionale e si è fatto le sue vacanze allenandosi assieme a Lucchesi con un personal trainer. Sono convinto che quest'anno sarà quello giusto per uno step in avanti. Offerte dalla Premier? L'ho sempre detto: Kayode sta bene alla Fiorentina, è legato all'ambiente e al gruppo e vorrebbe vincere qualcosa qua".