AG. HYSAJ, Sentiti altri club. Molto legato a Gattuso

Mario Giuffredi, agente del difensore del Napoli Elseid Hysaj, di cui ultimamente si è parlato in chiave Fiorentina, ha commentato il futuro del proprio assistito: "Non ci sono più stati contatti col Napoli, per ora sono andato avanti con altri club senza aspettare la fine della stagione. Però non abbiamo firmato con nessuno: se ci verrà presentata un'offerta la valuteremo, ma allo stesso modo non ci sono preclusioni nei confronti di una permanenza a Napoli. Gattuso? Non so cosa succederà, mi farebbe piacere rimanesse in azzurro. Con Hysaj è molto legato e tutti i tecnici contattati vorrebbero la sua permanenza perché Elseid ha un carattere di un altro livello. Di solito chi è in scadenza di contratto si sente condizionato, lui no. Se ne sbatte, ha appena 27 anni e non sente le pressioni".