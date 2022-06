AG. GAGLIARDINI, Rimarrà all’Inter. Su Sensi…

L'incontro in sede Inter tra il club nerazzurro e l'Hellas Verona era per Franco Carboni, esterno classe 2003. A svelarlo, al termine del summit, l'agente del giovane calciatore nerazzurro, Giuseppe Riso: "Carboni piace a tanti, ma l'Hellas è una possibilità concreta. Stiamo trovando un accordo per la formula, ma comunque discutiamo di un trasferimento a titolo temporaneo".

Sugli altri suoi tesserati, Riso è stato piuttosto sintetico: "Gagliardini rimane all'Inter. Sensi al Monza? Ne parleremo più avanti. Frattesi alla Roma? Ancora è presto", ha detto prima di dileguarsi.