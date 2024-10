AG. COLPANI, Partito non a posto ma sta recuperando

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tullio Tinti, agente tra gli altri anche del viola Colpani, intervistato a margine dell'assemblea elettiva Aiacs ha toccato tanti temi legati ai suoi assistiti tra cui l'ala ex Monza: "E' partito che non era a posto, arrivato a Firenze non aveva ancora iniziato la preparazione. Ora sta recuperando, ha fatto bene le ultime due. Ha il talento giusto per giocare a quei livelli e anche di più".

Raspadori accostato alla Juventus?

"Giacomo sta bene a Napoli, sicuramente. Il ds è l'ex del Napoli, è normale che abbia grande stima di Giacomo. Ma sono tutte cose premature".