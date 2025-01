AG. CHIESA, Non lascerà Liverpool a gennaio: resta ai reds

FirenzeViola.it

Fali Ramadani, agente di Federica Chiesa, ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito, che la scorsa estate ha lasciato la Juve per il Liverpool e in queste settimane qualcuno ha accostato anche alla Fiorentina. L’agente afferma come Chiesa non lascerà i Reds a gennaio, nel corso di un’intervista rilasciata al portale 365scores: “Il Liverpool non ha alcuna di rinunciare al giocatore. Federico resta al Liverpool e sta cercando l’opportunità di giocare in futuro. Questo è ciò che posso confermare adesso”.