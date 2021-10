AG. CASTRO, Legatissimo a Firenze. L’infortunio…

Gaetano Castrovilli è tornato ad allenarsi oggi dopo un periodo molto delicato in seguito al brutto infortunio del diciotto settembre scorso contro il Genoa. Il suo agente, Michelangelo Minieri, intervenuto a Tuttomercatoweb.com, racconta lo stato d'animo del giocatore. "Il ragazzo sta bene, si sta riprendendo dall'infortunio e adesso ha bisogno di stare tranquillo e tornare al cento per cento. Farà poi quel che ha sempre fatto, dando il massimo per se stesso e la Fiorentina, club a cui è legatissimo"

Su di lui sono piovute delle critiche legate anche ad un rientro più lungo del previsto... "Lasciano il tempo che trovano, i fatti parlano per un ragazzo che dal primo giorno che ha messo questa maglia ha sempre dato tutto se stesso. E il modo in cui è avvenuto l'infortunio dimostra che per la Fiorentina non si è fermato davanti a niente".