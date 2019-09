AG. BORJA, Rifiutata la Viola per Antonio Conte

Alejandro Camano, procuratore di Borja Valero, ha rivelato un retroscena di mercato tra i viola e il suo assistito: "Quest'estate, pur di provare a convincere Conte, ha detto di no al Qatar e anche alla Fiorentina, che era casa sua. Borja vuole giocare all'Inter, per farlo ha lasciato la città che gli ha dato tutto l'amore del mondo (Firenze, ndr), cosa che non potrà mai dimenticare".