Adopo torna sull'addio di Piccoli: "Giusto così, gli faccio i migliori auguri. Coi viola meritavamo di più"FirenzeViola.it
Oggi alle 11:40News
Intervistato dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Cagliari Michel Adopo ha parlato anche dell'addio ai colori rossoblu di alcuni suoi compagni di squadra Roberto Piccoli e Nadir Zortea, ceduti rispettivamente a Fiorentina e Bologna: "Mi hanno lasciato solo (sorride, ndc). Giusto così, se è quello che volevano, gli faccio i migliori auguri. Non conoscevo la Sardegna, è un posto fantastico. La gente sorride. In Francia sembra che nessuno abbia tempo, corrono tutti".

Adopo, nell'intervista rilasciata al quotidiano, parla anche delle prime due gare di campionato, con i sardi che hanno prima pareggiato 1-1 con i viola e poi perso all'ultimo minuto sul campo del Napoli: "Con la Fiorentina avremmo meritato di più. Quel gol di Anguissa al 94’ col Napoli è stato un colpo al cuore. Neanche un punto dopo tanta fatica". 