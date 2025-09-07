Adopo torna sull'addio di Piccoli: "Giusto così, gli faccio i migliori auguri. Coi viola meritavamo di più"

Intervistato dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Cagliari Michel Adopo ha parlato anche dell'addio ai colori rossoblu di alcuni suoi compagni di squadra Roberto Piccoli e Nadir Zortea, ceduti rispettivamente a Fiorentina e Bologna: "Mi hanno lasciato solo (sorride, ndc). Giusto così, se è quello che volevano, gli faccio i migliori auguri. Non conoscevo la Sardegna, è un posto fantastico. La gente sorride. In Francia sembra che nessuno abbia tempo, corrono tutti".

Adopo, nell'intervista rilasciata al quotidiano, parla anche delle prime due gare di campionato, con i sardi che hanno prima pareggiato 1-1 con i viola e poi perso all'ultimo minuto sul campo del Napoli: "Con la Fiorentina avremmo meritato di più. Quel gol di Anguissa al 94’ col Napoli è stato un colpo al cuore. Neanche un punto dopo tanta fatica".