ADAILTON, ACF non più tra prime 4 inspiegabile

L'ex calciatore rossoblù Adailton ha parlato di Bologna-Fiorentina: "Sto seguendo il campionato italiano, il Bologna alterna grandi prestazioni a gare meno belle però è a metà classifica in posizione tranquilla; ha il carattere del tecnico che vuole sempre vincere ma deve fare un salto di qualità per avvicinarsi alle posizioni più alte. Torino, Cagliari e Fiorentina giù? Questi due anni sono stati particolari, dalla Fiorentina ci si aspetta che arrivi sempre anche tra le prime 4, un po' come l'Atalanta ora, invece sono alcuni anni che non ci riesce ed è difficile capire il perché. Vlahovic? E' da un po' che gioca ed è maturato in questi due anni che ha fatto in crescendo ed ha ancora margini perché ha forza fisica, velocità e i giocatori esperti che lo circondano lo fanno migliorare. Prandelli? Mi ha sorpreso per le dimissioni ma sentendo quello che ha detto ha trovato il calcio cambiato dagli ultimi anni in cui lui è stato all'estero e se non sei al passo vai in difficoltà, anche perché lui era già stato alla Fiorentina e l'ha trovata diversa. Pedro? Il campionato italiano è difficile, lui ha qualità tecniche ed è forte fisicamente ma il calcio è diverso, bisogna adattarsi alle esigenze del calcio italiano e ci vuole tempo e volontà di inserirsi"