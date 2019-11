ACF, Rinnovata partnership con Linkem per giovanili

Annunciato oggi il rinnovo della partnership tra l’ACF Fiorentina e Linkem per la seconda stagione consecutiva: Linkem diventa anche Connecting Partner di ACF Fiorentina. Confermato inoltre il ruolo di Partner of the Future con il Club Viola: Linkem continuerà ad essere presente sulle maglie da gioco dei ragazzi del Settore Giovanile fino all’Under 18. Fino al 25 novembre, tutti i tifosi viola che sceglieranno Linkem vinceranno 2 biglietti di Maratona per Fiorentina-Inter.