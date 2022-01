Il neo acquisto Krzysztof Piatek è al centro sportivo per mettere neo su bianco, dopo il completamento delle visite, l'approdo alla Fiorentina. In attesa dell'ufficialità attesa in giornata o al più tardi domattina, la Fiorentina sui social ha messo un indizio social ad hoc. In questo caso c'è una rete nel mirino, visto il soprannome di Piotek, il Pistolero.